Investoren Aasulv Tveitereid gjorde comeback på aksjonærlistene til halvlederselskapet Nordic Semiconductor i februar etter at aksjen raste etter kvartalsfremleggelsen for fjerde kvartal. Siden den gang har han både kjøpt og solgt aksjer i høyt tempo.

Han klarte likevel å kvitte seg med en tredjedel av porteføljen før Nordic Semiconductors «moderate» vekstmål for 2025 sendte aksjen ned over 24 prosent på kapitalmarkedsdagen. I ettertid falt aksjen videre til 93 kroner i midten av oktober, før den de siste ukene har klatret tilbake til 109 kroner pr. aksje.

Her har Tveitereid, og en rekke andre bjellesauer på Oslo Børs, benyttet seg av muligheten til å kjøpe aksjer til en billigere penge.

Kjøpt for over 50 mill.

Da aksjen raste i slutten av september satt Tveitereid med én million aksjer i halvlederselskapet.

Finansavisens Bjellesautjeneste viser at han derimot har lastet opp med aksjer i flere omganger siden kurshavariet, og eier nå 1,5 millioner aksjer i selskapet – den samme mengden han satt på i midten av september.

Basert på gjennomsnittskurs ved handelsdagene har investoren brukt over 51 millioner kroner på Nordic-aksjer i oktober, og basert på dagens kurs har han allerede tjent 3,72 millioner kroner på handelen.

Hadde derimot Tveitereid beholdt disse aksjene før investordagen, hadde han tapt 48 millioner kroner. Istedenfor solgte han en halv million aksjer for 75 millioner kroner før investordagen, og tapte under 35 millioner kroner under kurshavariet.