Arctic Securities og analytiker Kristian Spetalen venter at SmartCraft hadde nok et tregt kvartal i tredje kvartal, men mener aksjen er tilbake i kjøpsterritorium, fremgår det av en ny analyse.

Spetalen senker estimatene for SmartCrafts driftsresultat før av- og nedskrivninger (cash-ebitda) for 2024 og 2025 med henholdsvis 7 og 5 prosent. Årsaken er forventninger om noe tregere vekst ut 2024, grunnet økt kundefrafall og lavere netto oppsalg, slik man så i andre kvartal.

Analytikeren forventer lavere kvartalsvekst i tredje kvartal sammenlignet med konsensus, spesielt for gjentagende inntekter (DARR), som han estimerer til 4,5 millioner kroner, sammenlignet med konsensus på 9 millioner kroner. En retur til over 15 prosents organisk vekst forventes imidlertid etterhvert som driftsmiljøet bedres.

Arctic Securities gjentar en kjøpsanbefaling, men nedjusterer kursmålet fra 34 til 33 kroner pr. aksje.

Analysefakta Aksje: SmartCraft Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 33 (34)

Spetalen viser til at SmartCraft har introdusert nye produkter, inkludert en budsjettmodul og en utslippssporingsløsning, som begge har fått positiv respons og kan drive oppsalg over tid. Til tross for kortsiktige utfordringer, anser han at selskapet på sikt kan oppnå en multippelekspansjon fra 17 ganger 2026-estimatet til 20 ganger, som reflekterer forventet sterk vekst og solid kontantstrømssynlighet.

SmartCraft legger frem rapport for tredje kvartal tirsdag 5. november.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.