Ayfie henter 15 millioner

Ayfie International vil hente 15 millioner i en rettet emisjon, og har i den anledning engasjert SEB som tilrettelegger, opplyses det i en melding onsdag ettermiddag.

Midlene som hentes gjennom emisjonen, skal brukes til å finansiere vekst, inkludert ansettelser, markedsaktiviteter og produktutvikling.

Tegningskursen er fastsatt til 5,00 kroner. Ayfie-aksjen endte onsdag på 5,38 kroner, opp 1,9 prosent.

Hele transaksjonen skal allerede være dekket, basert på indikasjoner fra markedet, kommitterte investorer og eksisterende aksjonærer.

Erlend Sogn gjennom selskapet Onetwo3, Are Meisfjord via selskapet Meisfjord Holding, Rein Baardsen gjennom selskapet Moon Landing Invest, Ole Martin Hasven via selskapet Not Today samt Hans Othar Blix via selskapet Skadi vil delta i emisjonen. Kvintetten har sterk teknisk bakgrunn fra B2B-selskaper som Visma, Tripletex og Mamut, opplyses det.

Styret i Ayfie International vurderer at en rettet emisjon mot disse investorene er den beste tilnærmingen for å sikre tilgang til deres teknologiske kompetanse, heter det videre.