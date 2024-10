Link Mobility kjøper britisk selskap

Transaksjonen priser det britiske selskapet til 3 millioner pund. Kjøpesummen ble betalt fullt ut i kontanter, kommer det frem i en børsmelding onsdag morgen.

– Dette oppkjøpet styrker vår posisjon i det britiske markedet og gir oss muligheten til å betjene og selge til en bredere og mer mangfoldig kundebase, kommenterer Thomas Berge, adm. direktør i Link.

«Med en sterk balanse og et fragmentert marked ligger mye til rette for at Link Mobility kan videreføre sin oppkjøpsstrategi. Leverer selskapet på strategien, ser vi et potensial for at aksjen kan gå tre-gangeren de neste fire årene», skrev Øystein Elton Lodgaard i ABG Sundal Collier tirsdag.