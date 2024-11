Super-kollaps for AI-aksjer

Super Micro Computers kurskollaps skyldtes at Ernst & Young trakk seg som revisor for den California-baserte serverprodusenten. E&Y viste til bekymringer rundt internstyringen, styrets uavhengighet og regnskapsmetodene. Revisorene forklarte at de «ikke er villig til å bli forbundet med de finansielle rapportene som ledelsen har utarbeidet».

Paradoksalt er det ikke lenge siden Super Micro Computer var blant USAs «hotteste» selskaper, gitt dets eksponering mot kunstig intelligens-trenden. Så sent som i august opererte ti av 16 meglerhus med en kjøpsanbefaling, mens bare en sa «selg». Siden er aksjekursen blitt halvert.

I samme sektor fikk Advanced Micro Devices en nedtur på 10 prosent. Halvlederprodusenten tjente 92 cent per aksje i tredje kvartal, noe som var en knapp cent mer enn konsensusestimatet og opp fra 0,70 cent et år tidligere. Også omsetningsveksten på 18 prosent var en hårsbredd bedre enn ventet. AMD har imidlertid overrasket positivt på inntektssiden i hvert eneste av de seneste fire kvartalene, så investorene var trolig mer optimistiske enn analytikerne. I tillegg skuffet ledelsens prognose for fjerde kvartal.

Markedet har lenge vært skeptisk til europeiske brennevinsprodusenter, og Davide Camparis aksjekurs hadde allerede falt med 23 prosent siden årsskiftet. Onsdag kom et ytterligere stup på 17 prosent, etter at eieren av ikoniske merker som Aperol, Cinzano og Grand Marnier meldte om lavere lønnsomhet i tredje kvartal. Driftsresultatet var ned med 13 prosent på et år, mens analytikerne hadde ventet en økning på 11 prosent. Ledelsen skyldte på dårlig vær og elendig etterspørsel i USA, der folk er blitt mer forsiktige med pengebruken. Av samme grunn ventes årets salgsvekst å bli på bare 1-3 prosent.

Også Capgemini skuffet, med et inntektssfall på 1,6 prosent. IT-konsulenten nedjusterte dessuten «guidingen» for 2024. Sviktende etterspørsel, særlig i industrisektoren, medfører at topplinjen trolig blir 2-2,4 prosent lavere enn i 2023. Kursfallet ble på 5 prosent.