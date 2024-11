Opptur for Intel og Amazon

STMicroelectonics var blant fredagens tapere i den europeiske børshandelen. Aksjekursen svekket seg med nesten 2 prosent, etter at halvlederprodusenten meldte om et årlig omsetningsfall på 27 prosent. I tillegg krympet marginene kraftig, så det endte med at inntjeningen ble 68 prosent lavere enn i samme periode året før. Ledelsen tror imidlertid at topplinjens falltakt vil avta til 22 prosent i fjerde kvartal, samtidig som marginen holder seg omtrent på dagens nivå.

Paradoksalt fikk Intel, en større amerikansk aktør i samme sektor, et kursløft på 7 prosent. Både inntektene og inntjeningen ble langt bedre enn ventet i tredje kvartal, i høy grad som følge av mye pessimisme i markedet. Analytikerne hadde sett for seg et underskudd på 2 cent per aksje, men fasiten viste et overskudd på 17 cent – vel og merke justert for engangsposter. Omsetningen svekket seg med 6 prosent, men igjen hadde meglerhusene spådd verre tall. Det samme gjaldt fjerde kvartal, der Intels salgs- og resultatsprognose ligger på henholdsvis 13,3-14,3 milliarder dollar og 12 cent per aksje, mens konsensusestimatene var 13,7 milliarder dollar og 8 cent.

I likhet med Intel fikk Amazon en opptur på 7 prosent, etter å ha publisert overraskende gode topp- og bunnlinjetall. Nettgiganten fortalte om sterk vekst i både den skybaserte virksomheten og reklameinntektene. I førstnevnte økte veksttakten fra 12 prosent i fjorårets tredje kvartal til 19 prosent i perioden vi nylig la bak oss. For det inneværende kvartalet innebærer «guidingen» en samlet salgsvekst på 7-11 prosent, noe lavere enn konsensusestimatet.

En fjerde gigant, Apple, havnet helt nederst på Dow Jones-indeksens avkastningsliste. Kursen krympet med godt over 1 prosent, iPhone-produsentens omsetning var opp med mer beskjedne 5 prosent på et år, mens nettoresultatet este fra 19,9 til 21,5 milliarder dollar. Begge deler oversteg meglerhusenes medianestimater, og ledelsen regner med at veksttakten blir opprettholdt i fjerde kvartal.