I en analyse fra DNB Markets skriver Emilie Krutnes Engen at hun opprettholder salgsanbefalingen for AutoStore med et kursmål på 9 kroner. Aksjen ble priset til 10,44 kroner før børsåpning mandag.

Hun viser til at selv om selskapets guiding for 2024-salget anses realistisk og at risikoen for tredjekvartalsomsetningen er begrenset, er det fortsatt usikkerhet knyttet til ordreinngangen i fjerde kvartal.

Engen har justert ned estimatene for AutoStores ordreinngang og salg i 2024 med henholdsvis 5 og 4 prosent, og forventer at driftskontantstrømmen vil avta i tredje kvartal grunnet svakere salgsutvikling.

Analysefakta Aksje: Autostore Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Selg (Selg) Kursmål: 9 (9)

Engen peker videre på at ordretall fra samarbeidspartnerne KION og Toyota Industries viser svak ordreinngang på kvartalsbasis, noe som kan påvirke selskapets ordreprognoser.

Til tross for en forventet vekst i investeringene hos enkelte AutoStore-kunder i 2025, vurderer hun fortsatt at det er nedside for konsensusestimatene på både salg og ordreinngang frem til 2026. Engen ser også at AutoStores justerte P/E-estimater for 2025–2026 ligger under tilsvarende selskaper.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.