Rugseth-favoritt sluker flere selskaper

Link Mobility Group leverer en forsiktig vekst. Driftsinntektene havnet på 1,65 milliarder kroner i tredje kvartal, noe som er opp 4 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2023. Justert EBITDA er opp spenstige 13 prosent, til 166 millioner kroner. Selskapet melder om et bruttoresultat på 357 millioner kroner.

Bunnlinjen i tredje kvartal er likevel ikke noe eventyr. Det endelig resultatet ble halvert fra tredje kvartal i 2023 til tredje kvartal i år. Resultat etter skatt havnet på 20,7 millioner kroner, takket være høyere finanskostnader. Selskapet påpeker at bruttomarginen likevel øker for årets tre første kvartaler. Bruttomarginen hittil i år er på 11 prosent, ifølge en melding fra selskapet.

Selskapet straffes likevel hardt i morgentimene på Oslo Børs. Kursen er ned nesten 6 prosent.

Her kan du følge webcast fra kvartalspresentasjonen.

Kjøper mer

LINK Mobility har lagt bak seg et omfattende oppkjøpsraid. De seneste 10 årene har selskapet kjøpt 35 selskaper i Europa. I tredje kvartal har selskapet kjøpt spanske Net Real Solutions og det britiske selskapet Reach Interactive.

Jens Rugseths Karbon Invest eier 5,3 prosent av Link Mobility. Han sitter også i styret.

Selskapet melder at det i tredje kvartal økte inngåtte kontrakter med 51 prosent for avanserte CPaas-løsninger, samtidig som de kvittet seg med lavmargin-trafikk. Selskapet oppgir å ha 50,000 kunder verden rundt.

Link Mobility (3. kvartal) (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 1 657 1 596 Driftsresultat 356 316 Resultat før skatt 22,6 35,6 Resultat etter skatt 20,7 42,6



– Vi er fornøyde med å kunne rapportere nok et sterkt kvartal med organisk vekst i tråd med forventningene med bruttoresultatvekst som overgår omsetningsveksten. Markedet fortsetter å ta til seg og etterspørre nye og innovative løsninger for kundeengasjement, noe som vil understøtte fremtidig vekst for LINK, uttaler Thomas Berge, konsernsjef i LINK i en pressemelding.

Tidlig i oktober refinansierte LINK deler av det eksisterende obligasjonslånet ved å utstede en ny obligasjon på 125 millioner euro som forfaller i desember 2029.

«Den sterke kontantgenereringen i kvartalet og den solide finansielle posisjonen understreker grunnlaget for videre organisk og uorganisk vekst», skriver selskapet i sin kvartalsrapport.