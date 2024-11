DNB Markets-analytiker Emilie Krutnes Engen opprettholder salgsanbefalingen på AutoStore, samtidig som hun hever kursmålet fra 9,00 til 9,50 kroner etter å ha justert opp inntjeningsestimatene for perioden 2024-2026.

Analysefakta Aksje: AutoStore

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 9,50 (9,00)

Engen påpeker at ordrereserven vokser sakte, med en økning på kun tre prosent på årsbasis, noe som kan indikere nedsiderisiko for konsensusestimatene dersom ordrereserven ikke bedres i løpet av de kommende kvartalene.

For tredje kvartal rapporterte AutoStore en ordreinngang på 144 millioner dollar, noe som var i tråd med forventningene, mens omsetningen på 144 millioner dollar oversteg konsensus. Engen understreker samtidig at reduserte kostnader bidro til et operasjonelt kontantstrømresultat som lå 11 prosent over forventningene.

Etter en nedjustering av forventede driftskostnader på 4-5 prosent for perioden 2024-2026, anslår hun en økning på 6-11 prosent i den operasjonelle kontantstrømmen, men advarer om at konsensus for fremtidig inntjening kan være for optimistisk.

Tirsdag omsettes aksjen for 12,21 kroner, ned 0,7 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.