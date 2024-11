Zaptec er et teknologiselskap som utvikler ladesystemer for elektriske kjøretøy i Europa og ladesystemer for kontorbygg og fler- og eneboliger. Porteføljen nå består av Zaptec Pro, Zaptec Go, Zaptec Portal og Zaptec Sense. Selskapet akselererer elektrifiseringen av transportsektoren for å hjelpe europeiske land med å redusere CO2-utslipp fra lette biler.

I årets tredje kvartal endte omsetningen ned 26 prosent fra 407 millioner kroner i samme periode i fjor til 299 millioner kroner i år.

Eksportandelen var på 78 prosent mot 65 prosent samme periode i fjor, og EBITDA i årets tredje kvartal var på 4 millioner kroner mot 38 millioner kroner i fjorårets tredje kvartal.

Zaptec Q3 (Mill. kroner) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 299,1 406,7 Driftsresultat −3,4 31,2 Resultat før skatt −26,8 22,6 Resultat etter skatt −29,1 14,8



Fall i elbilsalget

Selv om salget av elbiler økte i Danmark (38 prosent), Norge (20 prosent) og Storbritannia (11 prosent), har den falt dramatisk i Tyskland (ned 36 prosent), Frankrike (ned 20 prosent) og EU (ned 18 prosent). Det gjorde årets tredje kvartal utfordrende for selskapet som ledes av Kurt Østrem.

– Til tross for utfordrende markedslandskap som påvirket inntektene, lyktes vi i å levere en sterk bruttomargin og en positiv EBITDA. Vi er spente på året som kommer, med nye produktlanseringer, forventet markedsoppgang, et vedvarende fokus på kostnadseffektivitet og en sterk forpliktelse til å nå våre vekstmål, sier Østrem.