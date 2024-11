– Topplinjen reflekterer et underliggende svakt marked for elbiler i Europa, og utviklingen i ordreinntaket hinter ikke til en snarlig bedring. Selv om Zaptec fortsetter å ta markedsandeler i nye markeder, og har etablert seg som en ledende aktør, er det lite man kan gjøre når hovedmarkedene deres er ned 12 prosent år-over-år, sier analytiker Marcus Gavelli i Pareto Securities.

Onsdag la Elbilladeselskapet Zaptec frem tall for tredje kvartal som viste et fall i omsetningen fra 407 millioner kroner i samme kvartal i fjor til 299 millioner i år.

Resultat før skatt endte på minus 27 millioner kroner, mot positive 23 millioner kroner i fjor.

Investorene på Oslo Børs reagerte med å sende Zaptec-aksjen ned 18 prosent fra start onsdag morgen, men etter noen timers handel har aksjen hentet seg noe inn igjen til et fall på 16 prosent.

– Det er positivt å se at selskapet fortsetter å levere rundt 38 prosent bruttomargin, og at de har fått kontroll på kostnadsbasen. Men man er avhengig av et sterkere marked for å snu den røde bunnlinjen, sier Gavelli.

Svakt marked

– Er dagens kursfall berettiget?

– Kursfallet virker noe overdrevet, ettersom aksjen har vært veldig svak inn mot fremleggelsen av tallene og prisingen har kommet godt ned. Men det er klart, dagens tall øker risikoen for at 2025-estimatene fortsatt er for høye, sier han.

Så langt i år er aksjen ned over 50 prosent, i det som har vært et utfordrende marked for elbiler i Europa.

Ifølge kvartalsrapporten har elbilsalget vært økende i Danmark, Norge og Storbritannia sammenlignet med tredje kvartal i fjor, mens situasjonen har vært stikk motsatt i det europeiske markedet.

Størst nedgang er det i Tyskland, der salget har falt med 36 prosent.

FORVENTER BEDRING: Adm. direktør Kurt Østrem i Zaptec venter en bedring i markedet. Foto: Zaptec

– Vi tror at elbilsalget skal ta seg opp i Europa i 2025, men det betyr ikke at veksten i Zaptecs viktigste markeder skal være like signifikant. Solide markedsposisjoner i Norden kombinert med lanseringen av den nye Go-laderen posisjonerer Zaptec godt for en bedring i markedet, men det kan fort ta en stund , sier analytikeren.

Selskapet planlegger å lansere nye produkter til neste år, med Zaptec Go 2 og Zaptec Pro Eichrecht fra første kvartal 2025. Zaptec selv venter bedring i markedet neste år.

– Til tross for et utfordrende markedslandskap som påvirket inntektene, lyktes vi i å levere en sterk bruttomargin og en positiv EBITDA. Vi er spente på året som kommer, med nye produktlanseringer, forventet markedsoppgang, et vedvarende fokus på kostnadseffektivitet og en sterk forpliktelse til å nå våre vekstmål, sier adm. direktør Kurt Østrem i forbindelse med tallene.