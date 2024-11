Bitcoin og Spotify setter nye rekorder

I Europa fortsatte børsfallet onsdag, om enn med mindre styrke enn dagen før. Det tyske ingeniørfirmaet Siemens Energy trosset trenden, med en kursoppgang på nesten 16 prosent. Selskapet fortalte stolt at det i sitt nylig avsluttede regnskapsår oppnådde eller oversteg alle sine finansielle målsetninger. Tapet i kvartalet som ble avsluttet 30. september ble mindre enn fryktet, ordreboken er rekordstor, og utsiktene på mellomlang sikt ble oppjustert. Virksomhetene som driver med gass, strømnett og industritransformasjon gjorde det særlig bra. Siemens Energy snakket dessuten om en lys fremtid, idet stadig mer omfattende elektrifisering øker det globale strømforbruket.

I USA ble det kjent at den årlige konsumprisveksten i oktober steg til 2,6 prosent, fra 2,4 prosent i september. Inflasjonen var den høyeste siden juli, men likevel helt i tråd med økonomenes forventninger. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer energi- og matvarepriser, ble på 3,3 prosent, og her må vi tilbake til mai for å finne høyere nivåer. Derivatmarkedet priser likevel inn en 59 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve kutter styringsrenten med et kvart prosentpoeng på rentemøtet den 18. desember. For en måned siden ble dette scenarioet regnet som 84 prosent sannsynlig.

Inflasjonstallene bidro til at også S&P 500- og Nasdaq-indeksene var noe ned onsdag ettermiddag. Blant enkeltaksjene steg Spotify med mer enn 7 prosent, etter at strømmetjenesten fortalte om en 11 prosent årlig vekst i antallet aktive månedlige brukere i tredje kvartal. Fasiten på 640 millioner oversteg konsensusestimatet med 1 knapp million. Paradoksalt skuffet både topp- og bunnlinjen i samme periode.

For øvrig vedvarer bitcoins positive kurstrend. På det meste var den populære kryptovalutaen verdt rekordhøye 91.902 dollar, mens bunnen for ett år siden var mindre enn 35.000 dollar. Utviklingen bidro til at den kryptoorienterte megleren Robinhood var opp med 1 prosent. Coinbase, som er i samme segment, svekket seg derimot med 1 prosent.

