Advarer mot AI-svindel under black week

I motsetning til tidligere, er ikke skrivefeil og dårlig språk lenger et kjennetegn på falske kampanjer, tekstmeldinger og nettsider, siden innholdet i dem kan skrives av kunstig intelligens med perfekte norske tekster, skriver Frende Forsikring i en pressemelding.

– Tiden da skrivefeil avslørte bandittene, er forbi, sier sikkerhetsspesialist i selskapet Torgeir Pettersen.

De oppfordrer derfor alle til å sjekke at alle tilbud, som det vil florere av i tilbudsuken «black week», er ekte.

Et råd er å gå inn på nettsidene som en tilbudskampanje refererer til. Er ikke tilbudene der, burde man styre unna, advarer Frende, som også oppfordrer til varsomhet rundt nettsider.

Nettbutikker som har domener som slutter på «.shop», «.store» eller «.online», er nemlig også tegn på svindel, sier de. Det samme er manglende kontaktinfo og dårlige omtaler på google, legger de til.

De ber også folk være varsom på falske sms-er. I en slik kan det for eksempel hevdes at du må logge inn for å endre et leveringstidspunkt på en pakke som ikke ble levert.

– Får du en slik nå under Black Week er det lurt å styre unna. Ikke klikk, anbefaler Pettersen, som heller anbefaler å bruke pakkeleverandørers egne apper for pakkesporing.