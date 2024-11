Nedtur for Nvidia

I USA var Nvidia-aksjen ned med mer enn 2 prosent torsdag ettermiddag, etter at selskapet la frem sitt seneste regnskap. Både inntektene og inntjeningen overrasket positivt i tredje kvartal, og det samme gjaldt guidingen for den inneværende perioden. Skyhøy etterspørsel for kunstig intelligens-brikker løftet halvledersalget med hele 94 prosent. Veksten var imidlertid ned fra 122 prosent i andre kvartal.

Kursfallet trosset at flere analytikere fortsetter å ha ståltro på Nvidia. Morgan Stanley opprettholder sin «overvekt»-rating på aksjen, samtidig som kursmålet ble jekket opp fra 160 til 168 dollar. Også Goldman Sachs forblir positiv, og her ble kursmålet hevet fra 150 til 165 dollar. JPMorgan Chase er enda mer «bull», med en oppjustering fra 155 til 170 dollar. Til sammenligning er den gjeldende kursen i overkant av 144 dollar.

I Europa gikk britiske JD Sports på en smell. Kursen stupte nesten 16 prosent, etter at verdens fjerde største forhandler av sportsklær og -utstyr varslet at regnskapsårets bunnlinje blir i den nedre delen av ledelsens tidligere prognoseintervall. Etterspørselen var uvanlig svak i forrige måned, særlig i Nord-Amerika og Storbritannia. I tremånedersperioden frem til 2. november leverte selskapet, som har mer enn 3300 butikker, likevel en organisk salgsvekst på 5,4 prosent.

For øvrig har både kryptovalutaer og edle metaller medvind. Bitcoinkursen var helt oppe i 98.367 dollar, en ny rekord, mens gullet ble 0,6 prosent mer verdt. Til tross for en kraftig korreksjon etter Trumps valgseier, er sistnevnte fremdeles 26 prosent høyere enn for et år siden – vel og merke i amerikanske dollar. Målt i norske kroner utgjør oppgangen mer enn 30 prosent.

På makrofronten ble det kjent at antallet amerikanere på arbeidsledighetstrygd i forrige uke steg til 1,908 millioner, det høyeste nivået på tre år og 38.000 mer enn ventet. Ledigheten er fremdeles godt under det historiske snittet.