Europeiske halvlederaksjer stiger

ASML, BE Semiconductor Industries og ASM International kursløft på 2-3 prosent torsdag. Oppturen skyldtes rykter om at USAs begrensninger på eksport av brikkeproduksjonsutstyr samt kunstig intelligens-relaterte minnebrikker til Kina ikke blir så verdiødeleggende som mange har fryktet.

På Paris-børsen steg Remy Cointreau med godt over 5 prosent, etter at brennevinsprodusenten meldte om et overraskende lite fall i driftsresultatet i første halvår. Utsiktene er imidlertid langt ifra gode. For hele året venter ledelsen et omsetningsfall på 15-18 prosent, og dette er langt verre enn analytikerne hadde sett for seg. I likhet med mange andre europeiske leverandører av luksusvarer sliter Remy Cointreau med laber etterspørsel i Kina.

Det rant også inn en del makrotall. I Spania holdt den årlige konsumprisveksten seg på 2,4 prosent, som ventet, mens en harmonisert versjon for Tyskland endte opp på samme nivå. Sistnevnte var imidlertid 0,2 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet. Fra oktober til november sank de tyske prisene med 0,7 prosent, mer enn noen gang siden sent i 2022 noe som kan tyde på at nedturen i landets økonomi begynner å gi seg utslag i deflasjon.

I USA var børsene stengt i forbindelse med landets Thanksgiving-feiring. I første omgang kan amerikanske investorer være takknemmelige for S&P 500- og Nasdaq-indeksenes økning på henholdsvis 32 og 34 prosent, siden de for et år siden stappet i seg kalkun med tranebærsaus sammen med familien.

Kanskje sender de også varme tanker til sentralbanksjef Jerome Powell, som siden den gang har senket USAs styringsrente med 0,75 prosentpoeng. Fed-sjefen ventes å redusere nivået med minst ett prosentpoeng til i det kommende året, men dette er «data dependent», som han selv sier. Rentemarkedet priser inn 2,3 prosent gjennomsnittlig konsumprisvekst i de neste fem årene, noe som signaliserer svært lav tillit til Powells evne til å få inflasjonen ned til målet på 2,0 prosent.