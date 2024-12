Hvor går grensen for tåkeprat fra chatbots?

Regnskapsbransjen er teknologidrevet, og vi heier på den teknologiske utviklingen med nye digitale løsninger, kunstig intelligens og automatisering.

Dette er bra, fremtidsrettet, og det bidrar til å effektivisere rutineoppgaver. De som en gang trodde teknologien ville fjerne arbeidsplasser, var nok de samme som trodde at internett var en døgnflue. Begge deler var like feil. Derimot har arbeidshverdagen endret seg for mange av oss, og det er helt naturlig.

De fleste av oss har erfart varierende kvalitet på ulike digitale svartjenester; enten på telefon eller i form av en chatbot. På rutinespørsmål fungerer dette strålende og bidrar til effektiv ekspedering. Men det skal ikke mange kompliserende faktorer til før svar ender opp i tåkeprat. Til frustrasjon for brukeren – med økt savn etter samhandling med et levende menneske.

En undersøkelse Regnskap Norge har gjort, viser at syv av ti oppdragsgivere velger seg en regnskapsfører i eget nærområde. Til tross for at teknologien gjør det mulig å sitte på hver sin kant av landet, er nærhet viktig. Dette harmonerer med noe av det regnskapsførerne selv synes er viktig med yrket: Kundekontakt.

Det er ikke rutineoppgavene vi trenger noen å snakke med for å forstå, men tolkning, analyse og strategiske vurderinger.

Derfor tror jeg etterspørselen etter kundeservice og menneskekontakt vil få sin renessanse i takt med økt omfang av digitalisering og teknologisk utvikling.

Akkurat hvor knekkpunktet går for å erstatte mennesker med maskiner, vil tiden vise. Og når blir etterspørselen etter dette stor nok til at lønnskostnadene ikke svekker fortjenesten?

Spørsmål som gjenstår, er: Hvem er først ute med å tilby «personlig service» som en kundefordel/konkurransefortrinn? Det er jo hyggeligere å snakke med et menneske enn en maskin, ikke sant?

Rune Aale-Hansen

Adm. direktør i Regnskap Norge