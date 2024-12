Tiktok-eier Bytedance tapte ankesaken mot staten i USA, og må dermed selge den populære videoappen til en amerikansk kjøper innen 19. januar neste år for å unngå et forbud. Milliardæren Frank McCourt håper likevel at ByteDance vil ombestemme seg, og ser for seg en prislapp på 25 milliarder dollar for å kjøpe videodelingsappen, melder Bloomberg.

McCourt er blant annet kjent for å eie baseballaget Los Angeles Dodgers i USA og fotballaget Marseille i Frankrike, men har en egen formue på kun 2,4 milliarder dollar.

– Penger er ikke problemet her, sier McCourt. Milliardæren har nylig holdt møter i New York og San Francisco for å hente investorer. McCourt og teamet hans har også hatt samtaler med over 60 folkevalgte og politikere om budet sitt.

Les også – En lov USA aldri har sett maken til TikTok vil stanse loven som betyr USA-utestengelse fra 19. januar neste år, og hevder den krenker første grunnlovstillegg som beskytter ytringsfriheten. Mandag sto slaget i retten.

Ulik andre kjøpere

– Vi vil kjøpe selve appen og ansiktet utad, men ikke selve «kjernen» som er algoritmen. Det er det som er det viktigste, sier McCourt.

I motsetning til andre interesserte kjøpere, ønsker ikke McCourt tilgang til TikTok-algoritmen. Han vil lage en ny plattform, inspirert av Bluesky. Der vil TikToks brukerdata og innhold flyttes til USA.

Hittil har ByteDance nektet å forhandle med McCourt. Han mangler også støtte fra storaksjonær Jeff Yass i ByteDance.