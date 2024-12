Morgan Stanley spår ny Nvidia-opptur

Nvidias aksjekurs har falt mer enn 10 prosent siden toppnoteringen i begynnelsen av november, og flere forhold skaper usikkerhet blant investorene. Likevel mener Morgan Stanley-analytiker Joseph Moore at selskapets kommende produkt, Blackwell, snart vil bli det viktigste temaet for markedet.

«Innen andre halvdel av 2025 tror vi at Blackwell vil være det eneste temaet som opptar investorene», skriver han i en analyse, ifølge MarketWatch.

Moore peker på at Nvidia har en historie med å prestere best når kortsiktige datapunkter ser dårlig ut, men de underliggende utsiktene er sterke.

«Vi tror vi nærmer oss det punktet nå. Vi mener det er flere bekymringer her, noen av dem er overdrevne, og andre skaper kortsiktig uro, men vi tror de er irrelevante på lengre sikt», skriver han, ifølge MarketWatch.

Morgan Stanley-analytikeren har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 166 dollar for Nvidia. Til sammenligning stegnte Nvidia-aksjen i 134,70 dollar fredag.

– En ikke-sak

Moore nevner blant annet bekymringene rundt Hopper, Nvidias eldre chip-familie.

«Dette er en ikke-sak, etter vår mening, men det vil sannsynligvis dukke opp støyende overskrifter tidlig i 2025 om at Nvidia-produksjonen reduseres», skriver han.

Når det gjelder Blackwell, påpeker Moore at lanseringen ikke vil bli helt sømløs, ifølge MarketWatch.



«Ikke alle versjoner av de nye Blackwell-produktene er klare til å sendes samtidig, og vi hører bekymringer rundt noen av variantene som ikke er klare. Vi utelukker ikke tidsforsinkelser, men vi forventer at dette bare fører til en omfordeling av produkter mellom kundene», skriver analytikeren.

Borte i andre halvår

En annen kilde til uro blant investorene er økt konkurranse fra applikasjonsspesifikke integrerte kretser (ASICs), produsert av blant andre Broadcom og Amazon.

Etter at Broadcom nylig presenterte en optimistisk vekstprognose, har investorer uttrykt bekymring for at ASICs kan ta en større del av markedet for AI-akseleratorer neste år. Moore ser annerledes på situasjonen.

«I 2025 tror vi at de største brukerne av ASICs faktisk vil flytte kjøpene tilbake til GPU-er, basert på samtaler med disse kundene», skriver han.



Moore forventer at bekymringene rundt Hopper og Blackwell vil være borte i løpet av andre halvdel av 2025.

«Disse problemene kan forsvinne helt. Nvidia vil sannsynligvis oppleve raskere inntektsvekst neste år enn både Broadcom og AMD», skriver Moore.