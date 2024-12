I 2023 begynte Nvidia å merke en enorm etterspørsel etter deres produkter knyttet til kunstig intelligens (AI), og på omtrent to år har dette vært med på å dytte markedsverdien til selskapet opp over 600 prosent til 3.355 milliarder dollar ved utgangen av 2024.

Nå vil deres nye satseområde – humanoide roboter ved navn Jetson Thor – bli lansert i løpet av første halvår av 2025.

«ChatGPT-øyeblikket for fysisk AI og robotteknologi er rett rundt hjørnet» sier visepresidenten innenfor robotsegmentet i Nvidia, Deepu Talla, til Financial times. Han legger også til at han tror markedet har nådd et vippepunkt.

Venter dobling i markedet

Ifølge den britiske avisen kommer Nvidias robotsatsing samtidig som konkurransen om AI-brikkene øker fra rivaliserende selskaper som AMD, Amazon, Microsoft og Google, som ønsker å redusere avhengigheten av Nvidias produkter.

Fiancial Times skriver at det globale robotmarkedet for øyeblikket er verdsatt til rundt 78 milliarder dollar, men at det forventes å bikke 165 milliarder dollar innen 2030. Det tilsvarer en økning på 111 prosent.

HUMANOIDE ROBOTER: Nvidia viste frem ulike robotkonsepter under Nvidia GTC Artificial Intelligence Conference i San Jose i mars. Foto: AFP/NTB

Så langt har ikke robotsegmentet generert store inntekter, og det er mange oppstartselskaper i segmentet som sliter med å skalere virksomheten, samt redusere kostnader og øke presisjonen hos robotproduktene.

Lederen av Robust Autonomy Lab ved Northeastern University i USA, David Rosen, har ifølge Financial Times sagt at markedet videre står overfor betydelige utfordringer, inkludert trening av modellene og verifisering av når de er sikre nok til å faktisk bli tatt i bruk.

«Dette er et stort uløst vitenskapelig spørsmål i feltet» sa Rosen til avisen.