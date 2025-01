JPMorgan er ute med sine tanker om fusjonen mellom SoftwareOne og Crayon. Banken har for øvrig ikke dekning på Crayon-aksjen, men analytiker Joseph George har en hold-anbefaling på SoftwareOne.

Analytikeren mener at budet ikke burde komme som en stor overraskelse for investorer, da ryktene florerte i forkant, og SoftwareOne senere bekreftet at de var i avanserte diskusjoner.

«Transaksjonen er anbefalt av Crayons styre og støttes også av både grunnleggerne av SoftwareOne (som kontrollerer omtrent 29 prosent av selskapets aksjekapital) og grunnleggerne av Crayon (som kontrollerer omtrent 5 prosent av selskapets aksjekapital). Transaksjonen kan resultere i en velstrukturert global VAR (Value-Added Reseller), med et klart strategisk grunnlag og potensial for synergier som forventes å skape diskusjon blant investorer», skriver analytikeren.

Analytikeren mener også at finansieringen, som er basert på SoftWareOnes egenkapital, er «sannsynligvis en kilde til debatt etter vår vurdering». Det skyldes at SoftwareOne-aksjen falt rundt 60 prosent i 2024.

Debatt?

«IKKE SELG,» skrev 11. største aksjonær, Sverre Bjerkeli, i et nyhetsbrev etter at budet var kjent.

– SoftwareOne er et selskap med utfordringer. Dette har aksjemarkedet for lengst oppfattet, noe som reflekteres i den fallende aksjekursen de siste fem årene – og særlig i år. Det er derfor viktig at vi som Crayon-aksjonærer opparbeider oss innsikt i hva SoftwareOne faktisk står for, sa Bjerkeli en knapp uke senere.

DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen frykter at en lang fusjonsprosess vil være ødeleggende for verdiskapningen i Crayon og SoftwareOne.

– Ofte kan annonserte kostnadssynergier ligge som en klam hånd over stemningen internt i selskapene, som kan skape litt uheldig stemning blant menneskene frem til dealen eventuelt er i boks. I verste fall kan det jo denne type usikkerhet negativt påvirke momentum i selskapene, sa Christoffer Wang Bjørnsen.