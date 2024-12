Crayon-aksjonær Sverre Bjerkeli: – IKKE SELG

Etter mange spekulasjoner kom til slutt meldingen om at sveitsiske SoftwareOne har lagt inn et bud på Crayon torsdag morgen.

Meldingen ble møtt med skepsis fra flere hold , særlig knyttet til prisingen av det norske teknologiselskapet, og investorene endte med å sende Crayon rett ned på Oslo Børs.

Etter å ha fordøyd budet har selskapets niende største aksjonær, Sverre Bjerkeli i Hvaler Invest, til slutt tatt til ordet, og beskjeden er klar:

«IKKE SELG», skriver storaksjonæren Bjerkeli i et nyhetsbrev torsdag ettermiddag, hvor han også understreker at han har kjøpt flere aksjer i Crayon.



«Det finnes mer enn én vei til Rom, og vi vil nøye vurdere begge alternativer før mars.», skriver han.

Trenger mer informasjon

Innledningsvis i nyhetsbrevet skriver Bjerkeli at budet ikke ser attraktivt ut ved første øyekast. Likevel vil han legge noe fokus på hva som skaper aksjonærverdier, og ikke bare på tallene.

Han trekker blant annet frem at SoftwareOne har falt rundt 60 prosent på børs i år, mens Crayon har steget med rundt det samme. Videre legger han frem at SoftwareOne avslo et bud på 18,8 sveitserfranc pr. aksje for ett år siden, og at Microsoft foretrekker noen få store partnere, fremfor flere små.

Samtidig er han positiv til synergiene, og at ledelsen sammen med styret sitter med den «nødvendige» kompetansene til å implementere en felles strategi.

«Vi vet for lite om SoftwareOne og må møte dem og lære mer før vi tar stilling. Deres størrelse, lønnsomhet og solide kundebase er åpenbart sterke fordeler, og det er viktig å forstå disse bedre. Kristian Spetalen fra Artic har "beregnet" en potensiell verdi på 270 kroner i dag (kontanter pluss aksjer). Man kan argumentere for et høyere eller lavere tall, men det er en ganske god beregning», skriver han i brevet.

Advarte ledelsen

Dette er ikke første gang Bjerkeli har vært skeptisk til en sammenslåing av Crayon og SoftwareOne.

I september, da oppkjøpsryktene florerte for fullt, mente han at timingen for en fusjon ikke var riktig, og advarte ledelsen i Crayon om at de hadde mye potensial hvis de fikk fortsette å utvikle seg operasjonelt og strategisk de neste to-tre årene.

«Det å selge selskapet nå vil være en kortsiktig løsning, og jeg tror ikke at hovedeierne i Crayon er interessert i det» sa han til Finansavisen den gangen.

Bjerkeli opplyser for øvrig i en sms til Finansavisen at han har et kursmål på 252 kroner pr. aksje «på stand alone basis» på Crayon. Han mener med andre ord at Crayon er verdt nesten det dobbelte av hva budet torsdag tilsier.

På sin egen hjemmeside har Bjerkeli listet opp fem aksjer han mener er gode kandidater til å være nyttårsraketter. På topp har han Crayon.