Rødt på Oslo Børs: Energiaksje til himmels etter dom

Oslo Børs går mot en femte strake dag med fall torsdag ettermiddag – hovedindeksen er i 15-tiden ned 0,2 prosent. Hittil i år er Oslo Børs imidlertid fortsatt opp rundt 8 prosent.

I oljemarkedet er det blandet utvikling. Februar-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,3 prosent til rundt 73,60 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,4 prosent til 70,30 dollar fatet.

Equinor er opp 1,5 prosent, Aker BP er opp 0,1 prosent, mens Vår Energi er opp 1,4 prosent.

DNO og OKEA har inngått en bytteavtale der DNO får en 10 prosents andel i PL1119 med Mistral-prospektet, mens OKEA tar en 10 prosents andel i PL1109 med Horatio-prospektet. DNO-aksjen er opp 0,7 prosent, mens OKEA er opp 2,3 prosent.

Crayon Group Holding har torsdag morgen meldt at selskapet har inngått en avtale om sammenslåing med sveitsiske SoftwareOne Holding, ved at SoftwareOne byr på Crayon. Aksjonærene i Crayon tilbys 0,82 nye aksjer i SoftwareOne og 69 kroner i kontanter for hver Crayon-aksje, som tilsvarer en tilbudsverdi på 144 kroner pr. aksje, basert på SoftwareOnes «aksjekurs før påvirkning».

Crayon opplyser om en oppkjøpspremie på 36 prosent, men budet tilsvarer en reell rabatt på 4 prosent, ifølge Pareto-analytiker Olav Rødevand.

Crayon-aksjen faller 3,8 prosent på nyheten, til 129,90 kroner – som nest mest omsatte aksje på Oslo Børs. SoftwareOne stiger på sin side rundt 7 prosent i Zürich.

Ellers i omsetningstoppen er Kongsberg Gruppen opp 1,5 prosent, mens Yara faller 0,7 prosent og Hydro er ned 1,9 prosent. Ventura Offshore Holding utmerker seg med en nedgang på 3,8 prosent.