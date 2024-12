Oppkjøpspremie er oppkjøpsrabatt

«Etter vår mening vil dette ikke være nok til å overbevise aksjonærene i noen av selskapene, til tross for at avtalen er inngått mellom grunnleggerne og styrelederne i begge selskapene. Vi sliter med å se at dette er en suksessfull avtale, med mindre SoftwareOne tas av børs til en høyere verdsettelse», skriver Heiberg.

Under torsdagens fusjonspresentasjon sier konsernsjefen i SoftwareOne, Raphael Erb, at styret ikke utelukker å vurdere et privat eierskap på et senere tidspunkt hvis det er i selskapets og aksjonærenes beste interesse.

– Betydelig oppside

Gjennom Karbon Invest er Jens Rugseth og Rune Syversen Crayons tredje største aksjonær. Syversen er selskapets styreleder.

– Vi synes dette er veldig spennende. Vi har lenge hatt ambisjoner om å bli en av de store aktørene, og dette oppkjøpet er et betydelig skritt i den retningen, sier Rugseth.

Han understreker at avtalen representerer en balansert og god løsning for Crayons aksjonærer, spesielt sett i lys av hvordan SoftwareOne er priset i det sveitsiske markedet for øyeblikket.



– Vi har fått en god andel kontanter i avtalen, samtidig som det er en betydelig oppside hvis aksjekursene til SoftwareOne normaliseres – noe vi forventer vil skje. Dette er en avtale som gir aksjonærene våre langt større verdi enn om vi bare hadde gått for et rent kontanttilbud. Vi ser et stort potensial i markedet fremover, sier Rugseth.

Torsdag klokken 13.00 var Crayon-aksjen ned hele 4,4 prosent.

STOREIERE: Rune Syversen (t.v.) er styreleder og storeier i Crayon gjennom Karbon Invest, som han eier sammen med Jens Rugseth. Foto: NTB

Krevende bytteforhold

Han legger til at det har vært krevende å utforme bytteforholdet mellom selskapene på grunn av at Crayon-aksjen har steget mye, mens SoftwareOne har falt som en sten.

– Crayon har til tider vært verdt mer på børsen enn SoftwareOne, til tross for at de tjener 2,5 ganger så mye som oss. Det er ikke alltid logikk i aksjemarkedet, men vi har tatt hensyn til dette i utformingen av avtalen, sier han.

Rugseth understreker at oppkjøpet ikke markerer slutten på Crayons historie.

– Det har vært viktig for oss at Crayons aksjonærer fortsatt har en betydelig andel i selskapet. Vi vil også bidra aktivt med både lederressurser og i styret for å sikre at potensialet i dette samarbeidet realiseres, sier han.

Det har vært flere rykter tidligere i år om et oppkjøp av Crayon til SoftwareOne. De siste dagene har ryktene virkelig blusset opp igjen og nå kommer endelig budet fra selskapet.

– Vi har kjent hverandre siden 2014 og hatt dialog gjennom årene. Det er naturlig når vi opererer i samme marked, som globalt er verdt 1.800 milliarder kroner. Oppkjøpet plasserer oss blant de to til tre største aktørene globalt, med en markedsandel på rundt 12–13 prosent, sier Rugseth.