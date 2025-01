Techgiganten Microsoft planlegger å investere 80 milliarder dollar i datasentre i år, som kan håndtere arbeidsmengden knyttet til kunstig intelligens.

Ifølge president Brad Smith, vil over halvparten av investeringene skje i USA. Nyheten ble delt i et blogginnlegg fredag.

«I dag leder USA det globale AI-kappløpet takket være investeringer fra privat sektor og innovasjon fra amerikanske selskaper i alle størrelser, fra dynamiske oppstartsbedrifter til etablerte virksomheter», skriver han i blogginlegget, og fortsetter:

«Hos Microsoft har vi opplevd dette gjennom vårt samarbeid med OpenAI, oppstartsbedrifter som Anthropic og xAI, og våre egne AI-drevne programvareplattformer og applikasjoner».

Store investeringer

I første kvartal (avvikende regnskapsår) gjorde Microsoft investeringer knyttet til eiendom og utstyr på hele 14,9 millioner dollar, skriver CNBC.

Analytikere forventer at Microsoft vil øke investeringene i eiendom og utstyr til totalt 63,2 milliarder dollar for regnskapsåret 2025, noe som representerer en årsvekst på 42 prosent.

Drivkraften bak denne enorme satsingen er det økende behovet for AI-infrastruktur. Lanseringen av OpenAI’s ChatGPT mot slutten av 2022 utløste et kappløp blant teknologiselskaper for å levere generative AI-løsninger.

Microsoft har allerede investert over 13 milliarder dollar i OpenAI, og tilbyr både skyløsninger til selskapet og integrasjon av OpenAI’s modeller i produkter som Windows og Teams.