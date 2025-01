Globale banker kan kutte opptil 200.000 stillinger i løpet av de neste tre til fem årene på grunn av kunstig intelligens (AI), som overtar oppgaver som i dag utføres av mennesker, skriver Bloomberg.

Undersøkelser blant ledere innen informasjon og teknologi indikerer at de i gjennomsnitt forventer et nettofall i arbeidsstyrken på 3 prosent, viser en rapport fra Bloomberg Intelligence.

Kontorstøtte, mellomledere og drift er mest utsatt, men også kundeservice kan bli påvirket.



Økt fortjeneste med AI

– Alle jobber som involverer rutineoppgaver er i fare, sier Tomasz Noetzel, senioranalytiker hos Bloomberg Intelligence.

– Men AI vil ikke eliminere dem helt. Det vil heller føre til en transformasjon av arbeidsstyrken.

Nesten en fjerdedel av respondentene forventer at mellom 5 og 10 prosent av arbeidsstyrken vil forsvinne.

Blant selskapene som var med i undersøkelsen, finner vi Citigroup, JPMorgan og Goldman Sachs, skriver Bloomberg.

Rapporten hevder det vil komme store endringer i banksektoren. I 2027 kan bankenes resultat før skatt være 12-17 prosent høyere enn det ellers ville vært, noe som i så fall vil tilføre opptil 180 milliarder dollar til bankens samlede bunnlinje.

Åtte av ti respondenter forventer at generativ AI vil øke produktivitet og inntekter med minst 5 prosent i løpet av de neste tre til fem årene.

Automatisering

Banker satser stort på den nye generasjonen av AI-verktøy som kan forbedre produktiviteten ytterligere.

En rapport fra Citi i juni hevdet at AI trolig vil erstatte flere jobber i banksektoren enn i noen annen bransje. Rundt 54 prosent av stillingene i banknæringen har høy sannsynlighet for å bli automatisert, hevdet Citi.

Ifølge Bloomberg har flere selskaper understreket at overgangen heller vil føre til at jobber endres enn at de blir fjernet. Teresa Heitsenrether, som leder JPMorgans AI-satsing, sa i november at bankens bruk av AI så langt har supplert, ikke erstattet, jobber.