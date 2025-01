Etter politidrapet på George Floyd i 2020 var det mange av USAs største selskaper som skjerpet retningslinjene for inkludering, både internt i selskapet og gjennom rekrutteringsprosesser.

Nå skriver derimot en rekke amerikanske medier at teknologikjempene Amazon og Facebook-eieren Meta skroter mangfoldsplanene i forkant av innsettelsen til Donald Trump. Det skriver Reuters.

Ifølge et internt brev som nyhetsbyrået har fått tilgang til, har Amazon redusert programmer knyttet til representasjon og inkludering. I tillegg har CNBC fått tilgang til et brev sendt ut til Meta-ansatte, hvor selskapet opplyser om å avslutte programmer for mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) når det gjelder rekruttering, opplæring og valg av leverandører.

Ifølge Reuters har konservative grupper i USA fordømt disse DEI-programmene, og truet med å saksøke selskaper som bruker dem, grunnet en avgjørelse fra høyesterett i 2023 som slo ned på positiv diskriminering i opptak til universiteter.

Denne uken beskylde samtidig Elon Musk og andre Trump-allierte DEI-programmer for å ha hindret responsen på skogbrannene i Los Angeles – uten bevis.

Slutter med faktasjekking

Denne uken ble det også kjent at Meta skal slutte å faktasjekke innlegg. Selskapet skal samtidig fjerne diverse restriksjoner for å «gjenopprette ytringsfrihet på plattformene».

«Vi skal tilbake til røttene våre og fokusere på å redusere feil, forenkle våre retningslinjer og gjenopprette ytringsfriheten på plattformene våre», kommenterte Zuckerberg i en video på Facebook.



«Mer spesifikt skal vi fjerne faktasjekkere og erstatte dem med Community Notes, slik som i X», kommenterer han videre. Community Notes er en funksjon i X, tidligere Twitter, som lar brukere legge til kontekst på innlegg.