Nytt år, ny AI-fase

Videre har leverandører av kjernekraft for de enormt energikrevende datasentrene fått en opptur, samt leverandører av programvaresikkerhet – for eksempel Palantir Technologies, som var en enda bedre aksje enn Nvidia i fjor.

Men hva med mindre aktører der oppsiden fra dagens nivåer kan være større? Jakten er i gang på de som kan bli de neste store vinnerne i AI-racet hvis man beveger seg videre i verdikjeden. Det skal sies at Nvidia ble trukket frem av flere som en ukjent perle lenge før den eksploderte for alvor, og det vil helt sikkert være noen dyktige – og heldige – investorer som klarer å være tidlig inne i de kommende vinnerne. Skal 2025 bli året da disse tydeliggjøres?

Fire faser

Utrullingen av AI kan deles inn i fire investeringsfaser, ifølge storbanken Goldman Sachs. Nvidia er representativ for fase én og vi har en stund vært i fase to knyttet til AI-infrastruktur. Her finner man blant annet halvlederprodusenter, skytjenester, programvaresikkerhet og eiendomsfond spesialisert på datasentre.

Bankens tese er at vi i 2025 vil bevege oss inn i fase tre, der leverandører av programvare og IT-tjenester vil kunne øke sin inntjening betraktelig gjennom nye produkter støttet av AI. Giganten Microsoft, som skal investere 80 milliarder dollar i AI-datasentre i 2025, nevnes i denne gruppen, men mer interessant er det kanskje å se nærmere på de mindre kjente selskapene.

Goldman Sachs trekker frem MongoDB, Datadog og Snowflake. Av disse er det førstnevnte som pr. i dag har høyest oppside ifølge kursmålene hentet inn av Wall Street Journal.

MongoDB ble startet i 2007 av teamet bak Googles annonseplattform, DoubleClick, og tilbyr databasetjenester for lagring av store datavolumer. Aksjen falt 43 prosent i løpet av fjoråret, mye grunnet beinhard konkurranse i markedet for bedriftsprogramvare. Selskapet økte inntjeningen med 22 prosent år-for-år i tredje kvartal, men er fortsatt skyhøyt priset og har ikke helt klart å finne ut hvordan det skal kunne benytte AI for å forbedre tjenestetilbudet sitt.

Til sammenligning anslås Snowflake og Datadog å ha mindre umiddelbar oppside, fordi investorene allerede priser inn større sannsynlighet for at disse vil lykkes med å utnytte den nye teknologien.





Stor AI-notering på vei?

Kapitalforvalteren Vanguard er inne på noe av det samme som Goldman Sachs: selskapene som pr. i dag i størst grad forbindes med AI-optimismen er ikke nødvendigvis de som vil ende opp å tjene mest på teknologien på lengre sikt.

Vanguard mener dessuten at aksjemarkedet priser inn en altfor høy sannsynlighet for at AI-teknologien vil være mer revolusjonerende enn hva for eksempel den bærbare PC-en var i sin tid. Utviklingen for de lovende aksjene i fase to og tre har hittil vært høyst ustabil, men de har vist tendenser til å bevege seg i takt med Nvidia.

Har man virkelig tro på det langsiktige potensialet i AI og ønsker å ligge godt i forkant, kan det være interessant å allerede nå begynne å se nærmere på selskaper som kan passe inn i fase fire. Det er gjerne snakk om selskaper med mange ansatte og arbeidsoppgaver som kan automatiseres, for eksempel store konsulentselskaper der mange av de nyutdannede på bunnen av pyramiden jobber med tidkrevende research og produksjon.

Det kan også være verdt å følge med på en mulig børsnotering av CoreWeave, en ny leverandør av AI-basert skyinfrastruktur som Nvidia har investert 100 millioner dollar i. Selskapet ble verdsatt til 23 milliarder dollar ved forrige kapitalinnhenting og kan bli en katalysator for børsnoteringsmarkedet i USA.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets