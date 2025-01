Tiktok kan bli solgt til Musk

Det kinesiske eierselskapet Bytedance håper imidlertid stadig at USAs høyesterett skal gripe inn for å stanse Biden-administrasjonens forbud mot appen, får Bloomberg opplyst. Trump har sagt at han vil utsette forbudet og forsøke å finne en annen løsning.

Ett scenario som ifølge Bloomberg er skissert av Kinas regjering, er at Musks selskap X, tidligere Twitter, tar kontroll over Tiktoks amerikanske del og driver selskapene sammen.

Amerikanske myndigheter mener at Tiktok gjør det mulig for Kina å spionere på de 170 millioner brukerne i USA og samle inn opplysninger om dem. USA mener også at Tiktok er en kanal for spredning av propaganda, påstander Bytedance sterkt tilbakeviser.

USAs høyesterett ventes å komme med en snarlig avgjørelse i saken.