USAs påtroppende president Donald Trump har plukket ut Sean Duffy til å lede transportdepartementet. Under en høring i Senatet onsdag bekreftet Duffy at han vil la amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter (NHTSA) fortsette sin etterforskning av Teslas selvkjøringsteknologi.

Dermed risikerer han å komme i klinsj med Elon Musk, Tesla-eier og en av Trumps største støttespillere, skriver The Verge.

2 millioner biler tilbakekalt

Verdens rikeste har til og med fått en rolle i Trump-administrasjonen for å effektivisere statsapparatet.

– Ja, jeg forplikter meg til denne komiteen (Senatets handelskomité, red. anm.) om at jeg kommer til å la NHTSA gjøre sin etterforskning, sa den tidligere kongressmannen, lobbyisten og Fox News-bidragsyteren.

NHTSA innledet under Biden-administrasjonen flere undersøkelser av Teslas selvkjøringsteknologi, hvorav én i desember 2023 resulterte i at over 2 millioner Tesla-kjøretøy ble tilbakekalt for å bedre sikkerhetstiltak tilknyttet selskapets autopilot-funksjon.

Trafikksikkerhetsmyndigheten startet også en ny etterforskning av om tilbakekallelsen var tilstrekkelig.

– Et lappeteppe av lover

Ifølge nettstedet kommenterte ikke Duffy ytterligere den potensielle problematikken som ligger i at han kan komme på kant med Musk i sin kommende rolle som transportminister. Derimot understreket han behovet for at USA får en nasjonal lovgivning som bedre kan regulere sikker utrulling av selvkjørende biler.

I SENATET: USAs påtroppende transportminister Sean Duffy. Foto: NTB

– Dette er ikke bare en fantastisk teknologi som har potensial til å gjøre veiene våre tryggere, men også et nasjonalt sikkerhetsproblem. Vi kan ikke havne etter Kina eller andre land innen selvkjøringsteknologi. Akkurat nå har vi et lappeteppe av lover fra stat til stat. Jeg tror det må være en føderal lov som alle disse innovatørene kan følge, enten de er i Texas, California eller et annet sted, sa han ifølge The Verge.

Lovgivning som vil øke antallet selvkjørende biler på amerikanske veier dramatisk har ligget på vent i Kongressen i over syv år. Uenigheten går ifølge nettstedet på en rekke spørsmål, inklusive sikkerhet, ansvar og det riktige antallet unntak fra føderale sikkerhetsstandarder for motoriserte kjøretøy.