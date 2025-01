Tre kilder bekrefter overfor TV-stasjonen at Shou er invitert til mandagens seremoni, blant dem to kilder i Trumps nære krets.

Ifølge kildene vil Shou bli plassert sammen med topplederne i flere andre teknologiselskaper, blant dem X-eier Elon Musk, Amazon-sjefen Jeff Bezos og Meta-sjefen Mark Zuckerberg.

Googles toppsjef Sundar Pichai planlegger også å delta, og han vil i så fall bli plassert sammen med disse tre, opplyser en av kildene.

En føderal amerikansk domstol påla i desember kinesiske Bytedance å selge Tiktoks virksomhet eller stenge ned tjenesten i USA innen 19. januar.

Dette ble begrunnet med at Kina kan benytte Tiktok som et redskap for å spionere.

Påtroppende president Donald Trump krevde i sin forrige presidentperiode at Tiktok skulle forbys i USA, men har nå endret syn og kritiserer beslutningen om å stenge tjenesten som har 170 millioner brukere i USA.