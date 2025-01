Trump vil avgjøre Tiktoks skjebne i USA

I en uttalelse fra president Joe Bidens talsperson Karine Jean-Pierre heter det også at Tiktok bør være tilgjengelig for amerikanere.

– Med tanke på tidspunktet erkjenner denne administrasjonen at tiltak for å iverksette loven rett og slett må overlates til den neste administrasjonen, som tiltrer på mandag, la hun til, ifølge NBC News.

USAs påtroppende president Donald Trump protesterer ikke på dette.

– I siste instans så er dette opp til meg, så dere får vente og se hva jeg gjør, sier han i et intervju med CNN.

Tidsfrist søndag

USAs høyesterett godkjente fredag loven som tvinger eierselskapet Bytedance til å selge appen eller stenge ned virksomheten i USA. Tidsfristen for å selge er søndag.

Begrunnelsen for loven som Kongressen godkjente i fjor, er at Kina kan benytte Tiktok som et redskap for å spionere. Det var Tiktok selv som forsøkte å stanse loven ved å gå til høyesterett.

Biden undertegnet loven, men kilder i Bidens regjering antydet tidlig at de ville overlate til Trump å avgjøre Tiktoks videre skjebne.

Vil redde Tiktok

Trump lovet i valgkampen å «redde» videoplattformen», som han tok til orde for å forby sist han var president.

Nå mener han at Tiktoks 170 millioner amerikanske brukere fortsatt bør få tilgang, og Tiktoks kinesiske toppsjef Shou Zi Chew er ifølge NBC News invitert til Trumps presidentinnsettelse mandag.

Ifølge Washington Post vurderer Trump å utstede en presidentordre som innebærer at forbudet blir utsatt med 60 eller 90 dager.