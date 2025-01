Tiktok takker Trump – millioner av amerikanere får igjen Kina-appen

Amerikansk lov gir den sittende presidenten mulighet til å forlenge en slik frist med 90 dager dersom det er sannsynlig med salg.

– Uten USAs godkjenning, ingen Tiktok. Med vår godkjenning er selskapet verdt hundrevis av milliarder dollar, kanskje billioner, skriver Trump.

Spionasje-anklager

Begrunnelsen for Tiktok-forbudet var påstander om at Kina kan benytte appen som et redskap for å spionere. Etter at forbudet trådte i kraft natt til søndag norsk tid, ble amerikanske brukere møtt av denne meldingen:

– En lov som forbyr Tiktok, har trådt i kraft i USA. Dessverre betyr det at du for øyeblikket ikke kan bruke Tiktok.

I april i fjor vedtok Kongressen en ny lov som innebærer at Tiktok skulle forbys i USA fra 19. januar 2025 – med mindre selskapet fullstendig kuttet båndene til den kinesiske eieren.

Loven ble anket til USAs høyesterett, som fredag ​​godkjente forslaget om å forby Tiktok i landet.

Gikk i svart

Søndag gikk dermed appen i svart på amerikanske mobiler.

Allerede lørdag forsvant videoplattformen fra app-butikkene til blant annet Apple og Google.

Apple sa i en uttalelse at Tiktok og apper fra ByteDance ikke lenger var tilgjengelige i Apple Store i USA, og at tilgangen til appen også vil være begrenset for besøkende i USA.

– Apple er forpliktet til å følge lovene der vi opererer, heter det.

– Hvis du allerede har disse appene installert på enheten din, vil de forbli på enheten din. Men de kan ikke lastes ned på nytt hvis de slettes, eller gjenopprettes hvis du bytter enhet.