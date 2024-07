Telenor tjente 4,4 milliarder kroner på driften i andre kvartal

Torsdag morgen slapp Telenor tall for årets andre kvartal som viste totale inntekter på 19,93 milliarder kroner, mens analytikerne ventet en topplinje på 20,21 milliarder kroner.

Tjenesteinntektene landet på 16,32 milliarder kroner, målt mot 15,83 milliarder kroner samme periode i fjor. Her ventet analytikerne inntekter på 16,25 milliarder kroner.

Driftsresultatet falt til 4,36 milliarder kroner fra 4,37 milliarder kroner i andre kvartal året før. Driftsresultatet var noe svakere enn ventet. Konsensus var på forhånd 4,59 milliarder kroner.

Telenor 2. kvartal (Mill. kroner) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 19.936 20.224 Driftsresultat 4.366 4.374 Resultat før skatt 4.158 2.288 Resultat etter skatt 2.979 1.431

Øker guiding

For de finansielle utsiktene for 2024 har børskjempen endret forventningene om organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter til lav-til-middels ensifret organisk vekst. De har tidligere guidet lav ensifret vekst.

Ellers gjentok selskapet utsiktene for 2024:

Middels ensifret organisk vekst i nordisk EBITDA og for konsernet.

For den nordiske virksomheten er investeringer ventet å utgjøre rundt 17 prosent av inntektene.

Fri kontantstrøm på ni til ti milliarder kroner for konsernet før M&A og eventuelle periodefremmede poster.

– Telenor holder stø kurs og vi fortsetter å levere på en strategi som virker. Vi har fortsatt en sterk og lønnsom vekst i Norden og god kostnadskontroll – ledet an av Sverige og Finland i andre kvartal. I Asia har vi fått et solid løft i Thailand, blant annet som følge av at reiselivet tar seg opp igjen og sterke synergier, sier konsernsjef Sigve Brekke, i en børsmelding.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 8,57 milliarder kroner, noe som er lavere enn analytikernes forventninger på 8,73 milliarder kroner.

Stoppet 1 milliard svindelforsøk

I årets første halvår har Telenor stoppet over 1 milliard svindelforsøk, bare mot kunder i Norge. De vanligste svindelforsøkene er ifølge selskapet nedlasting av skadevare og svindelforsøk via anrop og sms.

I juni i år ble Telenor Cyberdefence opprettet for å satse på sikkerhet og håndteringen av digital kriminalitet. Ifølge børsmeldingen skal datterselskapet bidra til å utvikle sikkerhetsprodukter til bedriftsmarkedet. I juli kjøpte datterselskapet opp det norske sikkerhetsselskapet Combitech.

– Vi har tatt en ledende posisjon på sikkerhet og viser at vi mener alvor. Vi jobber hver dag for å utvikle nye og bedre produkter som tar vare på kundene, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Ny konsernsjef

Etter ni år i førersetet slutter Sigve Brekke som konsernsjef i Telenor. Styret har ansatt Benedicte Schilbred Fasmer som tar over roller 1. desember.

Fasmer er nå konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank og har tidligere vært konserndirektør i DNB.