«Kjedelig» aksje ble børsvinner

De fleste europeiske børsene steg mandag, og Stoxx 600-indeksen har nå hentet inn nesten halvparten av fallet fra toppen den 7. juni. Franske Cac 40 fortsetter imidlertid å slite, og dagens nivå er 14 prosent lavere enn rekorden fra mai.

På London-børsen fikk telekomaksjen BT Group et løft på 7 prosent, da det ble kjent at franske Altice skal selge sin eierandel på 24,5 prosent til indiske Bharti Global. Førstnevnte har siden 2002 gjort en hærskare gjeldsfinansierte oppkjøp, og BT-aksjene ble plukket opp i 2021-2023 for 4,2 milliarder pund. De er nå verdt 3,5 milliarder pund, men en kombinasjon av skyhøy belåning og renteoppgang gjør at Altice har få valg bortsett fra å dumpe eiendeler. Bharti Group har på sin side erklært at selskapet ikke har ambisjoner om å ta over hele BT Group.

I USA er onsdagens inflasjonstall for juli i fokus. Økonomene spår et fall til 2,9 prosent, fra 3,0 prosent i den foregående måneden. At konsumprisveksten ble lavere enn ventet i både mai og juni påvirker trolig estimatene for forrige måned. Også derivatmarkedet vedder på fallende inflasjon, ettersom det nå priser inn en 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt i september. En overraskende høy måling vil følgelig utløse fall i både obligasjons- og aksjemarkedet.

For øvrig hører man sjelden om gullgruveaksjer i Norge, ettersom edle metaller ikke har særlig høy status i vårt finansmiljø. I det seneste året har sektorfondet VanEck Gold Miners imidlertid steget med 24 prosent, noe som er mer enn oppgangen for både S&P 500 og Nasdaq 100. Mandag ettermiddag var en av de største aktørene, kanadiske Barrick Gold, opp med 6 prosent. Selskapet la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for andre kvartal. Produksjonen var lavere enn i samme periode året før, men dette ble mer enn oppveid av høyere gull- og kobberpriser.