Tirsdagens britiske børstaper: BT Group

Tirsdag bidro BT Group til å trekke ned Londons Ftse-indeks, med et kursfall på godt over 7 prosent. Telekomgiganten tapte en av sine største bredbåndskunder, mediakkonsernet Sky, til rivalen CityFibre. Sistnevnte er finansiert av Abu Dhabis oljefond og Goldman Sachs, og selskapet er for tiden inne i en aggressiv vekstfase. Planen er blant annet å øke antallet britiske CityFibre-kunder fra 3,8 millioner til minst 8 millioner. En talsmann for BT hevdet at kundetapet var forventet, ettersom konkurransen i Storbritannias bredbåndsmarked blir stadig hardere, men investorene ble åpenbart tatt på sengen.

I USA la Palo Alto Networks frem overraskende sterke tall for sitt seneste regnskapskvartal. Cybersikkerhetsselskapet har endret strategi og tilbyr nå en plattform som gir tilgang til forskjellige typer programvare og tjenester, heller enn å satse på salg av enkeltprodukter. Overgangen til den nye strategien førte umiddelbart til redusert omsetning, men nå peker pilene oppover, og ledelsen oppjusterte sin inntjeningsprognose for hele året. Ved firetiden var aksjen opp med 7 prosent.

Også Lowe's, som selger utstyr og materialer for boligprosjekter, la frem en uventet sterk bunnlinje. Salget i andre kvartal bommet imidlertid på konsensusestimatet. I likhet med rivalen Home Depot regner Lowe's dessuten med at etterspørselen vil forbli blodfattig, i alle fall ut året. På årsbasis ventes den sammenlignbare omsetningen å bli 3,5-4 prosent lavere enn i fjor. Aksjekursen var tilnærmet uendret.

For øvrig var de fleste europeiske børsindeksene noe ned, mens renten på statsobligasjoner falt, og gullprisen steg til en ny rekord. Kombinasjonen signaliserer økt risikoaversjon i markedet, selv om ingen av de økonomiske nøkkeltallene som ble lagt frem skuffet.

Frykt for at vi får en ny pandemi kan imidlertid tynge markedet. Verdens helseorganisasjon har allerede erklært mpox som internasjonal folkehelsekrise, noe som får enkelte til å se for seg en ny runde med verdiødeleggende nedstengninger og reisebegrensninger.