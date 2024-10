I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Christoffer Wang Bjørnsen at meglerhuset opprettholder sin salgsanbefaling på Telenor, selv om kursmålet er oppjustert fra 110 til 125 kroner.

Analytikeren uttrykker bekymring for at Telenor ikke vil klare å nå sine ambisjoner om å redusere capex (investeringer) i Norden innen 2025, særlig grunnet utfordringer som den pågående utrullingen av fiber i Norge og Finland. På lengre sikt ser han muligheter for capex-kutt, men frykter at konkurransepresset i Norge vil øke – noe som kan gjøre det vanskeligere å redusere investeringene.

Analysefakta Aksje: Telenor Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Selg (Selg) Kursmål: 125 (110)

Bjørnsen påpeker at DNB Markets ligger under konsensus på forventet fri kontantstrøm før M&A (fusjoner og oppkjøp) for 2024-26, og mener at entusiasmen rundt lavere investeringer er overdrevet, særlig i Norge. Han er skeptisk til at Telenors nåværende capex-nivå er midlertidige vekstinvesteringer, og antyder at selskapet må investere betydelig for å forhindre kundeavgang.

Til tross for at Bjørnsen anerkjenner potensielle gevinster fra Telenors nedsalg i Asia på lengre sikt, ser han kortsiktig risiko fra økt konkurranse i det norske markedet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.