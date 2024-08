DNB Markets: KJØP NORCONSULT - Hever kursmålet

DNB Markets-analytiker Simen Mortensen mener Norconsults resultater for andre kvartal var bedre enn forventet, med inntekter som samsvarte med deres estimater, men med lavere driftskostnader, noe som resulterte i et høyere EBITDA-resultat enn anslått.

Analysefakta Aksje: Norconsult

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 39 (37)

Justert EBITDA endte på 263 millioner kroner, 34 prosent over estimatene fra DNB Markets og 16 prosent over konsensus. Det skyldtes hovedsakelig en høyere faktureringsgrad enn forventet. Analytikeren minner om at periodisering av bonuser løftet EBITDA med 24 millioner kroner i perioden.

DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på Norconsult, og løfter kursmålet fra 37 til 39 kroner.

Analytikeren påpeker at selv om periodiseringseffekter kan føre til svingninger i EBITDA-marginer mellom kvartalene, forventes det fortsatt en sterk utvikling i byggemarkedene, noe som bør støtte aksjen på lengre sikt.

Meglerhuset øker EPS-estimatene for 2024, 2025 og 2026 med henholdsvis 12 prosent, 5 prosent og 6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.