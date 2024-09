I en ny analyse fra DNB Markets skriver analytiker Ole Martin Westgaard at Elmera Group trolig vil ha utfordringer med å vokse på grunn av høye priser og kostnader sammenlignet med konkurrentene.

For tredje kvartal 2023 forventer analytikeren et justert EBIT-resultat noe under konsensus, med flate inntekter og noe høyere kostnader på årsbasis. Westgaard estimerer nettoinntekter på 351 millioner kroner, mot et konsensusestimat på 379 millioner kroner, mens han opererer med et justert EBIT-resultat på 49 millioner kroner, sammenlignet med konsensus på 54 millioner kroner.

Analysefakta Aksje: Elmera Group

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 24 (23)

DNB Markets gjentar sin salgsanbefaling på Elmera, samtidig som analytikeren hever kursmålet fra 23 til 24 kroner på grunn av positive justeringer i estimatene.

Westgaard peker på at Elmera står overfor vekstutfordringer, spesielt da selskapets kontraktspriser allerede er høyere enn konkurrentenes, samtidig som kostnadsbasen er stor.

Til tross for lavere kundetap og reduserte strømpriser, mener analytikeren at selskapet vil ha vansker med å øke inntjeningen uten volumvekst eller høyere priser.

DNB Markets forventer en oppgang i justert resultat pr. aksje for perioden 2024-2025 på henholdsvis tre prosent og to prosent.

Tirsdag formiddag omsettes Elmera-aksjen for 32,40 kroner, opp 0,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.