Nordmenn er tilbake i kinosalen over hele landet etter lengre tid med lavt kinobesøk. I november og desember ble det solgt 1,95 millioner kinobilletter her til lands. Det er nesten 150.000 billetter mer enn i samme periode i 2023.

– Dette ble en flott avslutning på kinoåret 2024. Vi var sterke i troen på at vi skulle få to sterke kinomåneder på slutten av året, men dette ble faktisk bedre enn det jeg hadde turt å håpe på, sier adm. direktør Espen Lundberg Pedersen i bransjeorganisasjonen Film & Kino i en pressemelding.

Det var filmer som «Nr.24», «Vaiana 2», «Gladiator 2», og «Jul med Astrid Lindgren» som sørget for at nordmenn tok turen til kinoer over hele landet i november og desember.

Langt under 2019-nivåer

Totalt ble det solgt 8,2 millioner kinobilletter i Norge i 2024. Etter oktober var nedgangen i kinobesøket på nær 25 prosent fra 2023, men bransjen forventet et vendepunkt med både store norske og internasjonale filmer fra november, en positiv trend som fortsetter inn i det nye året.

– Dette viser at kino-Norge er i ferd med å reise seg etter et tøft kino-år med etterdønninger av Hollywoodstreikene i 2023. Vi er fremdeles ikke der vi skal være besøksmessig etter pandemien, men vi er på god vei mot det nivået vi var på for noen år tilbake, og 2025 ser ut til å bli et godt kinoår, sier Lundberg Pedersen.

I 2019 ble det solgt 11,3 millioner kinobilletter i Norge. Året før var tilsvarende salgstall på 12,1 millioner.

– Vi har ennå et stykke frem til vi er tilbake på nivået vi var på i 2018 og 2019. Men vi er på rett vei – og farten er igjen god. Nå håper vi at 2025 tar oss et godt stykke nærmere disse nivåene sier Lundberg Pedersen, som forventer at norske kinoer skal selge mer enn 10 millioner kinobilletter det kommende året.

– Gir optimisme

Den mest sette filmen på norske kinoer i fjor ble «Innsiden ut 2» med 520.906 besøk. Nummer to ble «Grusomme meg 4» med 372.919 solgte billetter. Tredjeplassen gikk til «Deadpool & Wolverine» med sine 343 403 besøk.

På plass nummer fire på 2024-statistikken til Film & Kino finner vi «Dune: Part Two» med 342.991 besøk. Og på plass nummer fem endte «Vaiana 2» med 301.140 besøk. Mest sette norske kinofilm i 2024 ble «Nr.24» på en sjetteplass med 266.866 besøk.

– Imponerende billettsalg også på «Mufasa: Løvenes Konge» som er den mest sette filmen på kino i romjulen. Avslutningen av kinoåret 2024 gir optimisme inn i det året vi nå har startet på, sier Lundberg Pedersen.