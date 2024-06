Selv om perioden som er undersøkt sammenfaller med den tiden Frimannslund satt ved roret i Bane Nor, understreker Riksrevisjonen overfor NTB at dette ikke har spilt noen rolle for gjennomgangen.

– Vi undersøker ikke enkeltledere, men ser på systemet, skriver Riksrevisjonen.

Må ta grep

– Det kan ikke være sånn at vi bevilger masse penger til drift og vedlikehold som ikke blir brukt, samtidig som etterslepet på vedlikehold på jernbanen stiger. Her må det tas grep, sier transportpolitisk talsperson Mona Fagerås i SV.

– Dette går ut over alle som er avhengig av at toget går når det skal, for å komme seg på jobb. Jeg er bekymra for at dette bidrar til at folk slutter å bruke toget. Vi vet hva problemene er, og pengene til å fikse dem finnes. Da må vi gjøre det, sier Seher Aydar i Rødt.

I Venstre peker Ola Elvestuen på regjeringen og den kommende Nasjonal transportplan som skal behandles i Stortinget neste uke. Der viser Elvestuen til at fortsatt legges opp til et fortsatt vedlikeholdsetterslep de neste seks årene.

– Det er ikke slik at Riksrevisjonens kritikk av måloppnåelsen for jernbanesektoren kommer som noe sjokk på regjeringen. Dette har de visst lenge. Bare hittil i år har over 17 000 togavganger vært innstilt. Det er nesten dobbelt så mange som i fjor og går utover de som reiser med toget hver eneste dag.

– Toget må komme

– Selv om bevilgningene til jernbanen har økt, så har alle regjeringer fram til nå undervurdert behovene i sektoren. Den forrige regjeringen forsøkte å konkurranseutsette og privatisere jernbanen, og dette har åpenbart bare gjort situasjonen enda verre, sier MDG-leder Arild Hermstad.

MDG vil gå offensivt ut og øke tildelingene til jernbanesektoren med 8 milliarder kroner.

Også Riksrevisjonen går også ut mot Samferdselsdepartementet og ansvaret for å få flere til å ta toget framfor andre, mer forurensende transportmetoder.

– Jernbanen skal bidra til å dekke framtidas transportbehov, men toget konkurrerer med andre transportformer. For at du og jeg faktisk skal velge tog framfor bil eller fly, så må toget komme og gå når det skal. Så enkelt og så vanskelig er det faktisk. Det må jernbanemyndighetene sørge for, slår riksrevisoren fast.

(NTB)