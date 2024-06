Volvo har ifølge The Times begynt å flytte produksjonen av elbiler fra Kina til Belgia, ettersom EU forbereder seg på å innføre toll på kinesiskproduserte elbiler.

Bloomberg skriver at i tillegg til å flytte produksjonen av bilmodellene EX30 og EX90 til Belgia, kan det også være aktuelt å flytte montering av enkelte bilmodeller som i utgangspunktet skal leveres til det britiske markedet, ifølge kilder.

Volvo, som i dag eies av kinesiske Zhejiang Geely Holding Group, er ansett som en av bilprodusentene som er mest utsatt for høyere toll, ifølge The Times.

Forholdet mellom Kina og EU er blitt dårligere som følge av flere faktorer, inkludert Kinas tette bånd til Russland etter invasjonen av Ukraina, i tillegg til urettferdig konkurranse som følge av kinesiske subsidier.

Det er ventet at EU vil annonsere en eventuell ny tollsats overfor kinesiske elbilprodusenter allerede neste uke, og at disse i så fall vil gjelde fra 4. juli. Importtollen ligger fra før av på 10 prosent, skriver Bloomberg.

Kina uttalte forrige uke at EU forsøker å undertrykke kinesiske selskaper, og at det vil gjennomføre tiltak for å verne om egne interesser.

Nyhetsbyrået Xinhua siterer Kinas handelsminister Wang Wentao, og kaller anklagene om urettferdig konkurranse helt uberettigede.