Kina har brukt 230.8 milliarder dollar over mer enn et tiår på utviklingen av kinesisk elbilindustri, ifølge en analyse publisert torsdag av U.S.-based Center for Strategic and International Studies. Det skriver CNBC.

Omfanget av offentlig støtte representerer 18.8 prosent av de totale elbilsalgene i perioden mellom 2009 og 2023, sa Scott Kennedy, leder for kinesisk forretnings- og økonomistudier ved CSIS, til CNBC.

Mellom 2017 og 2020 har statlig støtte til kinesisk elbilindustri tredoblet seg, og nådde svimlende 45 milliarder i både 2022 og 2023.

Dominerer markedet

Kina er nå verdens største marked for elektriske kjøretøy, og står for 60 % av det globale elbilsalget i 2023, ifølge International Energy Agency – langt over rivaler som USA og Japan.

Kennedy påpeker at Kinas støtte til elbilprodusenter har inkludert ikke-monetære bidrag som favoritiserer innenlandske bilprodusenter over utenlandske. Han bemerker også at USA ikke har skapt forhold som er like attraktive som Kinas for å utvikle sin egen elbilindustri.

Funnene kommer samtidig som EU planlegger å innføre toll på import av kinesiske biler som følge av subsider i produksjonen.

I mai annonserte USA at de øker tollsatsene på import av kinesiske elbiler til 100 prosent.