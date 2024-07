Forsyningsmangel truer produksjonen

Porsche opplever forsyningsmangel på aluminiumsdeler på grunn av oversvømmelse ved et av produksjonsanleggene til en viktig europeisk leverandør. Denne mangelen påvirker produksjonen av alle Porsche-kjøretøy, ifølge Bloomberg.



Porsche nedjusterer nå sine utsikter for året og reduserer prognosene for inntekter og andel bilsalg. Luksusbilprodusenten forventer en avkastning på salg på opptil 15 prosent, ned fra tidligere 17 prosent.

Denne nedjusteringen kommer etter at bilprodusenten mandag meldte om at de går vekk fra målet om at 80 prosent av nybilsalget skal være elektrisk innen 2030.

Morgan Stanley-analytiker Javier Martinez de Olcoz Cerdan skriver i et notat at disse problemene potensielt kan ramme andre bilprodusenter også.