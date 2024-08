Bil falt ned på jernbanespor i Halden

– Bane Nor kommer med mannskap for å koble fra strømmen, slik at bilen kan løftes ut av sporet. Uvisst hvor lang tid dette vil ta, men det jobbes med å få ryddet sporet så fort som mulig, skrev oppdragsleder Jon Erik Nygård i Øst politidistrikt i politiloggen på politiet.no.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser, skrev Bane Nor i en trafikkmelding i 16-tiden etter at trafikken var åpnet igjen.

Bilføreren skal ikke være skadet, men ble likevel tatt med for en sjekk hos helsepersonell. Det er ikke mistanke om ruskjøring, men bilføreren har fått førerkortet midlertidig beslaglagt, opplyser politiet. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Tog som påvirkes av stansen, er RE20 Oslo S – Halden – (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje.