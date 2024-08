Sterke reaksjoner i Kina på EUs straffetoll

Den kinesiske bilorganisasjonen The China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) sier at de er sterkt imot det reviderte utkastet fra EU om straffetoll på kinesiskproduserte elbiler, skriver Reuters.

Beslutningen om tollene medfører «enorme risikoer og usikkerhet» for Kinas virksomhet og investeringer i EU, hevder foreningen ifølge den kinesiske statskringkasteren CCTV.



I det reviderte utkastet foreslår EU-kommisjonen at BYD skal få en straffetoll på 17 prosent, Volvo-eier Geely 19,3 prosent, statseide SAIC får en ekstra toll på 36,3 prosent, andre kinesiske bilprodusenter som har samarbeidet med EU-kommisjonen får en tollsats på 21,3 prosent, mens de som ikke har samarbeidet blir møtt med en tollsats på 36,3 prosent. I tillegg kommer det en ekstra avgift på 10 prosent som gjelder for alle biler produsert utenfor EU.

Omfattende subsidier

Utkastet kommer etter at kommisjonen har gjort undersøkelser av påståtte subsidier for import av kinesiskproduserte elbiler.

Kommisjonen mener at kinesisk elbilproduksjon har hatt fordel av omfattende subsidier, foreslo avgifter på opptil 36,3 prosent på bilselskaper – i tillegg til ekstraavgiften for biler produsert utenfor EU.

CAAM på sin side mener de høye tollsatsene har skadet tilliten hos de kinesiske bedriftene som opererer og investerer i Europa. Det vil ha en «alvorlig negativ innvirkning på utviklingen av EUs bilindustri, øke lokale sysselsettingsmuligheter i EU og oppnå grønn og bærekraftig utvikling,» hevder den kinesiske bilbransjeforeningen.

Til sammenligning har Kina en trinnvis tollstruktur på importerte biler, hvor satsene varierer fra 25 til 47 prosent av kjøretøyets verdi avhengig av motorens slagvolum, i tillegg til merverdiavgift på 17 prosent på nye personbiler, ifølge bransjenettstedet carshippingworldwide.com.