Må tilbakekalle over 90.000 biler

Ford er nødt til å tilbakekalle 90.736 kjøretøy på grunn av problemer med inntaksventiler i motorene, ifølge Reuters som viser til uttalelser fra det amerikanske biltilsynsorganet (NHTSA).

Reuters melder at det er en fare for at disse kan svikte under kjøring.

Av bilmodellene som nå tilbakekalles nevnes Ford Bronco produsert mellom 2021 og 2022, F-150, Edge og Explorer, i tillegg Lincoln Nautilus og Aviator med enten 2,7 eller 3,0-liters Nano EcoBoost-motorer.

For de som rammes vil Ford gjennomføre en motortest og eventuelt erstatte motoren uten kostnad for kundene.