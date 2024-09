Den svenske bilprodusenten Volvo Cars sier torsdag at de forventer å vokse raskere enn premiumbilmarkedet frem til 2026, skriver Reuters.

Samtidig senker svenskene guidingen for lønnsomheten i det året og skroter salgsmålet.

Selskapet, som er av kinesiske Geely, har senket målet for driftsmarginen ekskludert joint ventures og tilknyttede selskaper til «7-8 prosent», fra tidligere «over 8 prosent», og fjernet salgsmålet på 550-600 milliarder svenske kroner.

Volvo hevder at de gjør endringene på grunn av «økt kompleksitet, spesielt innen global handel og tollsatser».

Utsetter elbilmål

Store bilprodusenter har opplevd avtagende etterspørsel etter elbiler, delvis på grunn av mangel på rimelige modeller og treg utbygging av ladepunkter, samtidig som de forbereder seg på effekten av europeiske tollsatser på elbiler produsert i Kina.

Volvo sendte ut en melding onsdag hvor de gjorde det klart at de forkaster målet om å kun selge helelektriske biler innen 2030. Heretter er Volvo Cars' mål at 90 til 100 prosent av salgsvolumet skal være elektrifisert innen 2030. Det nye 2030-målet inkluderer også hybridbiler, i tillegg til de helt elektriske modellene.

Selskapet understreker imidlertid at full elektrifisering fortsatt er en viktig del av produktstrategien, med fem helelektriske biler på markedet nå og ytterligere fem modeller under utvikling, og oppgir 2040 som et mål for å oppnå netto nullutslipp.

NYTT FLAGGSKIP: Volvo starter utleveringen av den nye elbilen EX90 i fjerde kvartal, men all programvaren vil ikke være klar før i andre kvartal i 2025. Foto: Andreas Scheel

Satser på Nvidia

Fremover vil det svenske bilikonet bruke et enkelt programvaresystem støttet av kraftige brikker fra Nvidia for alle fremtidige modeller for å kutte kostnader på elbiler.

Ifølge svenskene vil alle bilmodellene deres ha en samlet «teknologistabel» fra og med lanseringen av flaggskipmodellen EX90, hvor de første leveransene skulle ha startet denne måneden, men er blitt utsatt til fjerde kvartal på grunn av programvareproblemer. Utfordringene med programvaren vil uansett vedvare til andre kvartal i 2025, når det er ventet at det skal komme en ny oppdatering fra selskapet som vil hjelpe systemer som blant annet Pilot Assist og Apple CarPlay.

Overfor Reuters sier Volvos sjef for ingeniør- og teknologiutvikling, Anders Bell, at Nvidias DRIVE Orin-system-on-a-chip hjelpe selskapet med å bygge bedre sikkerhetssystemer for bilene og kontinuerlig forbedre kjøretøy i bruk gjennom oppdateringer via nettet.