Kinesiske bilprodusenter svarer på EUs strenge tollregime med å vri eksporten fra elbiler til hybridbiler, melder Reuters.

Tall fra China Passenger Car Association viser ifølge nyhetsbyrået at eksporten av hybrider til Europa i perioden juli-oktober tredoblet seg til 65.800 enheter sammenlignet med samme periode i fjor, og snudde dermed en trend med fallende salg frem til tidligere i år og i 2023.

– Kommer seg rundt tollen

Eksporten av plug-in hybrider (PHEV) og konvensjonelle hybrider utgjorde 18 prosent av Kinas samlede bilsalg til Europa i tredje kvartal, en dobling fra 9 prosent i første kvartal. Elbilandelen av eksporten falt fra 62 til 58 prosent i samme periode.

– Økningen drives av kinesiske produsenter som går over til PHEV-er for å komme seg rundt EU-tollen på batteridrevne elbiler fra Kina, sier analytiker Murtuza Ali i Counterpoint Research, som forventer at Kinas eksport av hybrider til Europa vil vokse med 20 prosent i år og enda raskere neste år.

EU innførte i oktober opptil 45,3 prosent toll på elbiler fra Kina, mens USA og Canada opererer med 100 prosent toll. Kinesiske produsenter kan ifølge Reuters nå endre et europeisk PHEV-marked dominert av europeiske og japanske aktører.

– I tråd med etterspørsel

Disse opplever økning i etterspørsel fra forbrukere som anser PHEV-er for å være et rimelig kompromiss mellom helelektriske biler og biler med kun forbrenningsmotor.

«De globale bilprodusentenes økte introduksjon av PHEV-er til markeder rundt om i verden er i tråd med etterspørsel og kjøpstrender», svarer Geely på en henvendelse fra nyhetsbyrået etter lanseringen av en ny PHEV i Europa i forrige uke under sitt merke Lynk & Co.

Samtidig utfordrer BYD Volkswagen og Toyota i Europa med sin første PHEV-modell for regionen, Seal U DM-i. Modellen er priset fra 35.900 euro, 700 euro lavere enn Volkswagens PHEV-bestselger Tiguan og 10 prosent lavere enn Toyotas C-HR. Reuters peker videre på en annen kinesisk produsent – SAIC – som har varslet lansering av «produkter med ulike drivlinjesystemer» for det europeiske markedet.

Frykter nytt jordskjelv

Den økte Kina-eksporten kan utløse intens priskonkurranse i Europas PHEV-marked, men noen eksperter advarer ifølge nyhetsbyrået likevel om at kinesiske selskaper sannsynligvis vil være mer forsiktige av frykt for å utløse en ny runde med EU-toll.

– Tar BYD sin hybride sedan Qin Plus til Europa med prisen 20.000 euro, er jeg sikker på at det vil utløse et nytt jordskjelv, sier direktør Yale Zhang i Automotive Foresight.