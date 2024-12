Det er på tide å oppløse Bane Nor, skriver Teknisk Ukeblads teknologiredaktør Jan M. Moberg.

Han viser til at togstans er blitt en dagligdags hendelse i Norge, og at forsinkelser, innstillinger og uforutsigbarhet har i årevis vært regelen snarere enn unntaket for norsk jernbane.

Da togtrafikken kollapset fullstendig på selveste 1. juledag, rant begeret åpenbart over for kommentatoren.

Årsaken denne gang var sammenbrudd i kommunikasjonssystemet mellom toglederne og togene. Ett døgn senere ble det meldt at trafikken gikk som normalt igjen.

TEKNOLOGIREDAKTØR: Jan M. Moberg. Foto: Teknisk Ukeblad

– Har bare blitt verre

Men skaden var allerede skjedd, skal vi tro Teknisk Ukeblad-redaktøren.

«Det er ikke vanskelig å se for seg studenten som ikke kom hjem til jul. Eller julemiddagen der halve familien ikke ankom», mener Moberg.

Les også Har jernbanesektoren sporet av? Selv om monopoler kan være problematiske, kan en mer samlet modell være nødvendig for å rette opp dagens utfordringer, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

«Vi har blitt holdt med snakk i årevis, uten at det har blitt bedre. Tvert imot har det bare blitt verre. Situasjonen gjør det vanskelig å tro på politikere som lover bot og bedring. Eller på Bane Nor, som i årevis har bedyret at ting vil bli bedre. Nei, det er fristende heller å foreslå at Bane Nor bør oppløses – slik at vi kan begynne på nytt», skriver Moberg.

Les også 50 tiltak skal redusere forsinkelser og innstillinger Flere nye tiltak skal føre til færre forsinkede tog. Blant annet tas det grep for å sikre at signalfeil i Oslo-området får mindre konsekvenser.

– Sett bort hele sulamitten

Moberg mener Norge som en nasjon med mye penger på bok heller kan leie inn folk som vet hva de snakker om, fra den eller de nasjonene som er best på jernbane. Han nevner Østerrike og Sveits som potensielle samarbeidsnasjoner.

«Det er fristende å sette bort hele sulamitten til en nasjon som kan det. Som vet hva som skal til teknologisk – og hvordan nasjonal jernbanedrift bør organiseres», påpeker han.

Les også – Skamplett og komplett kaos – Det er komplett kaos der ute, sier Høyres Liv Kari Eskeland om forsinkelser i togtrafikken.

Gitt dagens situasjon for norsk jernbane fremstår risikoen ved en slik løsning som lav, mener Teknisk Ukeblad-redaktøren.

«Hva angår årsaker og forklaringer, bør nå begeret være fullt. Noe også norske politikere bør innse. Den norske organiseringen av jernbanen fungerer ikke», legger han til.