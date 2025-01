Kina øker presset mot Boeing og Airbus når deres første egenutviklede passasjerfly nå søker tillatelse for å kunne fly utenfor landets grenser, skriver Financial Times.

Den statseide flyprodusenten Comac åpnet i oktober kontorer i både Singapore og Hongkong.

Flyr kortere

Comacs C919 hadde sin første kommersielle flyvning i 2023 og brukes på innenriksruter av Kinas tre store statlige flyselskaper: Air China, China Eastern Airlines og China Southern Airlines. I tillegg vil China Eastern fly C919 mellom Hongkong og Shanghai fra og med denne måneden, som blir flyets første faste kommersielle rute utenfor Fastlands-Kina.

Men selv om kineserne vil få C919 på vingene har flyet fortsatt kortere rekkevidde og færre seter enn konkurrentene sine. For mens C919 kan fly opptil 5.555 kilometer med maksimalt 192 passasjerer, kan Boeings 737 Max fly 7.040 kilometer med 230 passasjerer og Airbus' A320neo fly 194 passasjerer opptil 6.300 kilometer.

Da det kinesiske passasjerflyet fløy utenfor Kinas grenser for første gang i februar i fjor, i forbindelse med et flyshow i Singapore, hevdet Airbus' toppsjef Christian Scherer til CNBC at de ikke var bekymret for konkurransen.

– Markedet er stort nok for konkurranse, og vi ønsker konkurransen velkommen, sa han.

– Comac C919 vil ikke vekke spesiell oppsikt. Det ser litt ut som en Airbus, la han til med et glimt i øyet.

Store problemer for Boeing

Boeings problemer, både i form av økonomiske, forsinkelsesmessige og ulykkesrelaterte, har ført til motor- og komponentmangel for både Boeing og Airbus, noe som har skapt muligheter for nye aktører i luftfartssektoren.

Ifølge en prognose fra Airbus i 2024 vil verden trenge 42.430 nye fly de neste to tiårene, hvorav omtrent 80 prosent vil være en-etasjes fly. Luftfartskonsulentselskapet IBA forventer at Comac kan øke produksjonen av C919 fra én til elleve pr. måned innen 2040, noe som kan føre til nesten 2.000 leverte fly innen den tid.

Imidlertid gjenstår global sertifisering og vedlikeholdsstøtte som hindre for Comacs ambisjoner om å operere C919 i utlandet, noe som kan vise seg å være utfordrende. Ifølge FT er EUs luftfartssikkerhetsbyrå (EASA) kjent for å ha svært strenge sertifiseringsparametere, mens sertifisering fra USAs luftfartsmyndighet (FAA) sannsynligvis vil bli komplisert av spenningene mellom USA og Kina.